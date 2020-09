বাংলাদেশী শিশু অধিকারকর্মী আরিফের প্রশংসায় এবার সেভ দ্য চিলড্রেনস

বাংলাদেশের শিশু অধিকারকর্মী আরিফ রহমান শিবলী’র প্রশংসায় পঞ্চমুখ এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক সংস্থা ‘ সেভ দ্য চিলড্রেনস ‘।

সংস্থাটি এক ইমেইল বার্তায় বলে Hello Mr Rahman,

I hope you are having a good day. It’s great to see what an amazing job do u have been for children’s.এই ব্যাপারে আরিফ এই প্রতিবেদককে বলেন,আলহামদুলিল্লাহ! নিশ্চয়ই কাজের মুল্যায়ন পেলে অবশ্য ই ভালো লাগে।সেভ দ্য চিলড্রেনস সমর্থন ও প্রশংসা আমার কাজগুলো কে এগিয়ে নিতে সহায়তা করবে। বাংলাদেশে পর্ন সাইট বন্ধ করা নিয়ে কাজ করে প্রথম আলোড়ন ফেলেন এরপর মায়ের গর্ভে কন্যা সন্তান হত্যা বন্ধে তার প্রচেষ্টা দেশের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মহলে প্রশংসা পায় পরবর্তীতে উচ্চ আদালত রুল জারি করে এই বিষয়ে ,সালিশের নামে চেয়ারম্যান মেম্বার দ্বারা শিশু অত্যাচার বন্ধে এই শিশু অধিকারকর্মী’র কাজকে বহিঃবিশ্ব সমর্থন জানিয়ে ভিডিও বার্তা দেয় খেলোয়াড় আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক নেতা সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নাগরিক উচ্চ আদালতের রুল জারির মধ্যে দিয়ে সেটিও পুরো দেশে কমে এসেছে ইতিমধ্যে। কাজগুলো ঢাকা অবস্থানরত বিদেশী কুটনৈতিক মহল সহ, ইউনিসেফ, জাতিসংঘ, সেভ দ্য চিলড্রেনস প্রশংসা পেয়েছে। সম্প্রতি! জাতিসংঘ ৭৫ পোস্টারে স্থান পেয়েছে বাংলাদেশের শিশু অধিকারকর্মী আরিফের ছবি।