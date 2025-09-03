Close Menu
    বুধবার ৩রা সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ। ১৯শে ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
    Space For Ads

    সাতক্ষীরার তালায় ১৩ বছরের এক শিশুকে ধর্ষনের অভিযোগে নানা গ্রেফতার

    1 Min ReadViews

    আবদুল্লাহ আল মামুন (সাতক্ষীরা) :

    সাতক্ষীরার তালার মাছিয়াড়া গ্রামে ১৩ বছরের এক শিশুকে ধর্ষণ’র অভিযোগে প্রতিবেশী নানা সামাদ গাজী (৫২) গ্রেফতার হয়েছে।

    তালা থানা পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেন। ধৃত লম্পট সামাদ গাজী খলিলনগর ইউনিয়নের মাছিয়াড়া গ্রামের মৃত এজাহার আলী গাজীর ছেলে। একাধিকবার ধর্ষনের শিকার ওই শিশু অন্তঃত্ত্বা রয়েছে বলে জানা গেছে।

    নির্যাতিত শিশুর পরিবার জানায়, গত ১৫ ফেব্রুয়ারি সকালে সামাদ গাজী প্রতিবেশী নাতনীর বাড়িতে যান। এসময় শিশুটি বাড়িতে একা থাকায় লম্পট নানা পান খাওয়ার কথা বলে ওই শিশুর ঘরে যাবার পর এক পর্যায়ে শিশুকে ভয়ভীতি দেখিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। এঘটনার পর থেকে বিভিন্ন সময়ে একাধিকবার লম্পট সামাদ গাজী ওই কিশোরীকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। বারবার ধর্ষনের ফলে শিশুটি ৭ মাসের অন্তঃস্বত্ত্বা হবার পর পরিবার বিষয়টি জানতে পারে।

    ধর্ষনের ঘটনায় শিশুটির মা বাদী হয়ে তালা থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা (৩/২৫) দায়ের করেন।

    এবিষয়ে তালা থানার ওসি মো. মাইনউদ্দিন জানান, অভিযুক্ত সামাদ গাজীকে গ্রেফতার করা হয় এবং মঙ্গলবার সকালে তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

    Share.

    আরও খবর