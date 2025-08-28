Close Menu
    রবিবার ৩১শে আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ। ১৬ই ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
    রামগড়ে দাদী-ফুফুকে নৃশংসভাবে হত্যা, ঘাতক সাইফুল গ্রেপ্তার

    মোঃ শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া আসাদ (খাগড়াছড়ি) : খাগড়াছড়ির রামগড় পৌরসভার পূর্ব বাগান টিলায় ঘটেছে হৃদয়বিদারক হত্যাকাণ্ড। এক রাতের ব্যবধানে প্রাণ হারিয়েছেন একই পরিবারের দুই নারী—৮৮ বছরের আমেনা খাতুন ও তার মেয়ে রাহেনা আক্তার (৪০)। এ ঘটনা ঘটে ২০ আগস্ট থেকে ২১ আগস্ট রাতের মধ্যে ভিকটিমদের নিজ বসতঘরে।

    রামগড় থানার মামলা নং ০৪, তারিখ ২২ আগস্ট ২০২৫ খ্রি., দণ্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে। মামলার বাদী নিহত রাহেনার একমাত্র ছেলে মো. হাসান (২০)।

    কীভাবে ঘটল হত্যাকাণ্ড : বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সকালে সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ সুপার মো. আরেফিন জুয়েল জানান, আসামি সাইফুল ইসলাম (৩৫) ফেনীর ছাগলনাইয়া উপজেলার উত্তর কুহুমা গ্রামের বাসিন্দা। বর্তমানে সে চট্টগ্রামের ভূজপুর থানার শিকদারখীল এলাকায় কেয়ারটেকার হিসেবে কাজ করেন।

    ঘটনার দিন সাইফুল দাদীর বাড়িতে আসে এবং টাকা চাইতে গিয়ে গালমন্দের শিকার হয়। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে সে হত্যার পরিকল্পনা করে। রাত গভীর হলে ঘরে থাকা বাঁশ কাটার দা নিয়ে প্রথমে ফুফু রাহেনা আক্তারের ঘরে গিয়ে গলায় কোপ দেয়। ঘটনাস্থলেই মারা যান রাহেনা। এরপর একইভাবে দাদী আমেনা খাতুনকেও হত্যা করে।

    হত্যার পরের ঘটনা : নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর সাইফুল রাহেনার ব্যবহৃত মোবাইল ফোন নিয়ে চট্টগ্রামের ভূজপুর থানাধীন দাঁতমারা ইউনিয়নের ইসলামপুর বাজারে পালিয়ে যায় এবং মাত্র ৪০০ টাকায় নুরুল আলম নামের এক দোকানদারের কাছে বিক্রি করে।

    আলামত উদ্ধার ও গ্রেপ্তার : পুলিশ হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত দা এবং নিহতের মোবাইল উদ্ধার করেছে। পাশাপাশি আসামি সাইফুল ইসলামকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে।পুলিশ জানিয়েছে, মামলার তদন্ত দ্রুত শেষ করে চার্জশিট দাখিলের প্রস্তুতি চলছে।

