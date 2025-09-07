Close Menu
    মঙ্গলবার ৯ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ। ২৫শে ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
    যমুনা ফিউচার পার্কে সাবু শপের নতুন আউটলেট উদ্বোধন

    বাংলাদেশের দ্রুত-বর্ধনশীল স্কিনকেয়ার খুচরা বিক্রেতা সাবু শপ যমুনা ফিউচার পার্কে তাদের নতুন আউটলেট উদ্বোধন করেছে। ক্রমবর্ধমান আসল স্কিনকেয়ার পণ্যের চাহিদা মেটাতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) বিকালে এই আউটলেটের উদ্বোধন করা হয় ।

    উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন শিল্পনেতারা উপস্থিত ছিলেন । তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, ড. ফাইকা রিয়াসাত, যিনি নূরা সুলতানা ব্র্যান্ডের সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং এসকেআর হার্বানিকস, তুরস্কের ব্যবসায় গবেষণা ও উন্নয়ন পরিচালক । মিস্টার জুলকিফাল, এসকেআর হার্বানিকস, তুরস্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ।ড. এম. কালিম খালিদ চৌধুরী, লুনা গ্রুপের পরিচালক এবং কিউসিএম কসমেটিকস ইন্টারন্যাশনাল, মালয়েশিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর ।মিস্টার আলি, কিউসিএম কসমেটিকস ইন্টারন্যাশনাল, মালয়েশিয়ার প্রতিষ্ঠাতা। পি টোনো, থাইল্যান্ডের টোনো ব্র্যান্ডের প্রতিষ্ঠাতা।এছাড়াও, যমুনা গ্রুপের পরিচালক ড. মোহাম্মদ আলমগীর আলমও এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন ।
    সাবু শপের চেয়ারপারসন সাবরিনা খাতুন এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর মো. শরীফুল ইসলাম জানান, তারা চান ঢাকার কেন্দ্র থেকে শুরু করে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষও যেন আসল স্কিনকেয়ার পণ্য ব্যবহার করতে পারে । তারা বলেন, যমুনা ফিউচার পার্কের এই আউটলেটটি শুধুমাত্র একটি সম্প্রসারণ নয়, বরং সবার কাছে আসল সৌন্দর্য সমাধান পৌঁছে দেওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ।

    গত সাত বছরে সাবু শপ সাশ্রয়ী মূল্যে উচ্চমানের স্কিনকেয়ার পণ্য সরবরাহ করে অনলাইন এবং অফলাইনে একটি শক্তিশালী সুনাম তৈরি করেছে । একটি অনলাইন স্টোর হিসেবে শুরু হয়ে, এটি এখন ঢাকা ও ঢাকার বাইরে একাধিক আউটলেটসহ একটি বিশ্বস্ত জাতীয় ব্র্যান্ডে পরিণত হয়েছে । ব্র্যান্ডটি কোরিয়া, তুরস্ক, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, চীন, ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম এবং ভারত থেকে সরাসরি পণ্য সংগ্রহ করে পণ্যের আসলত্ব নিশ্চিত করে । বাংলাদেশের পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, নিউ ইয়র্ক এবং ভারতেও সাবু শপের পণ্য জনপ্রিয়তা পাচ্ছে ।

    ভবিষ্যতে আরও নতুন আউটলেট খোলার পরিকল্পনা রয়েছে সাবু শপের, যার মাধ্যমে তারা বৈশ্বিক স্কিনকেয়ার বাজারে নিজেদের একটি উদীয়মান নাম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করছে।

