    মঙ্গলবার ২রা সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ। ১৮ই ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
    বাংলাদেশে বাণিজ্য বাড়াতে চায় নেপালের ব্যবসায়ীরা

    বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য বাড়াতে চায় নেপালের ব্যবসায়ীরা। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নিয়ম-কানুন আরও সহজতর করার আহ্বান জানিয়েছেন নেপালের ফরেন ট্রেড অ্যাসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী কমিটির একটি প্রতিনিধিদল। বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) কাঠমন্ডুতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মো. শফিকুর রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে সংস্থাটির সভাপতি শিবকুমার আগরওয়াল এবং মহাসচিব জয়ন্ত কুমার আগরওয়াল এ আহ্বান জানান।
    প্রতিনিধি দলটি নেপালের বৈদেশিক বাণিজ্য সহজতর করার জন্য তাদের বিভিন্ন উদ্যোগ এবং কার্যক্রম সম্পর্কে রাষ্ট্রদূতকে অবহিত করেন, যার মধ্যে বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যও অন্তর্ভুক্ত। তারা বাণিজ্য বাড়াতে রাষ্ট্রদূতের সহযোগিতা কামনা করেন।
    বৈঠকে রাষ্ট্রদূত দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের সম্ভাবনা এবং চ্যালেঞ্জ নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন এবং দুই দেশের মধ্যে অধিকতর ব্যবসা বৃদ্ধি ও বাণিজ্য সহজতর করার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলার উপায় সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বৃহত্তর পারস্পরিক সুবিধার জন্য দুই দেশের মধ্যে যৌথ বাণিজ্যিক সহযোগিতা থেকে সুযোগ অন্বেষণ, চিহ্নিতকরণ এবং বিদ্যমান সুযোগ গ্রহণ করার জন্য নেপালি ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানান।

    তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশ দূতাবাস দুই দেশের ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের মধ্যে একটি সংযোগ সেতু হিসেবে কাজ করবে। এ ছাড়া উভয় দেশের জনগণ ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যবসায়িক সহযোগিতা বাড়াতে পূর্ণ সমর্থন দেবে।’

