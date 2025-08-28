Close Menu
    রবিবার ৩১শে আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ। ১৬ই ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
    ফরিদপুরে রাজেন্দ্র কলেজের নতুন হাঁটার রাস্তায় অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগ, সমাধানের আশ্বাস অধ্যক্ষের

    নাজিম বকাউল (ফরিদপুর) :

    ফরিদপুর শহরের অন্যতম প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি রাজেন্দ্র কলেজের নতুন হাঁটার রাস্তাটি বর্তমানে নিরাপত্তা সংকটের মুখে পড়েছে।
    শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, সন্ধ্যা নামলেই কলেজের খেলার মাঠ সংলগ্ন এই জনপ্রিয় স্থানটি বহিরাগতদের আনাগোনায় অনিরাপদ হয়ে ওঠে। নিয়মিত মাদক সেবন ও অসামাজিক কার্যকলাপের কারণে শিক্ষার্থী এবং সাধারণ পথচারীরা চরম বিব্রতকর অবস্থায় পড়ছেন।

    এমতাবস্থায় বৃহস্পতিবার দুপুরে সরকারি রাজেন্দ্র কলেজের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের ( মাস্টার্স – ১ম বর্ষ) শিক্ষার্থী, ফরিদপুর জেলা ছাত্রদলের সহ সাধারণ সম্পাদক নীলয় চৌধুরী রেজা কলেজের শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে অধ্যক্ষ এস এম আব্দুল হালিম এর কাছে একটি লিখিত আবেদন জমা দেন এবং তিনি তা সাদরে গ্রহণ করে।

    এ সময় মোফাচ্ছের, আজিজুর, আনিচ, শুভ, রনি, পিয়াস, সালমান, আদর সহ কয়েকজন শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।

    আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, খেলার মাঠের পাশে সম্প্রতি নির্মিত হাঁটার রাস্তাটি শিক্ষার্থীদের হাঁটাচলা ও সুস্থ বিনোদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। কিন্তু রাতের অন্ধকারে কিছু তথাকথিত বহিরাগত যুবক-যুবতী এখানে অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হচ্ছে। প্রায়শই রাত ১০টা পর্যন্ত ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে মাদক সেবনের ঘটনাও ঘটে। এসব কার্যকলাপ কলেজের সুনাম নষ্ট করছে এবং শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সমস্যা সমাধানে শিক্ষার্থীরা অধ্যক্ষের কাছে বেশ কিছু জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছেন। তাদের প্রস্তাবগুলোর মধ্যে রয়েছে:

    রাতের বেলায় হাঁটার রাস্তায় পর্যাপ্ত ল্যাম্পপোস্ট স্থাপন করে আলোর ব্যবস্থা করা। রাত ৮টার পর কলেজ ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের প্রবেশ সীমিত বা নিষিদ্ধ করা। ক্যাম্পাসে নিয়মিত নিরাপত্তা টহল এবং প্রহরীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা। পুরো ক্যাম্পাসকে সিসি ক্যামেরার আওতায় আনা।

    শিক্ষার্থীরা মনে করছেন, এই পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হলে কলেজের সম্মান ও ভাবমূর্তি সুরক্ষিত থাকবে। এ বিষয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের দ্রুত হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন শিক্ষার্থীরা। কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কী পদক্ষেপ নেয়, এখন সেদিকেই নজর রাখছেন সংশ্লিষ্ট সবাই।

    শিক্ষার্থীদের এ আবেদনের প্রেক্ষিতে সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ এর অধ্যক্ষ এস এম আবদুল হালিম জানান, আশা করছি দ্রুত এ সমস্যা নিরশন করা হবে। প্রয়োজনে খুটির মাধ্যমে আলোর ব্যবস্থা সহ প্রতিরোধে সকল ধরনের ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। কলেজের ভাব – মুর্তি নষ্ট হবে এমন কোন কিছু বরদাস্ত করা হবে না।

