    রবিবার ৩১শে আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ। ১৬ই ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
    প্রগ্রেসিভ লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানির ডিইপিজেড সার্ভিস সেলের প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত

    1 Min Read১৪ Views

    প্রগ্রেসিভ লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানি লিমিটেড এর ডিইপিজেড সার্ভিস সেলের উদ্যোগে উক্ত অফিসের অধীনস্থ বাছাইকৃত ৮০জন কর্মকর্তাদের নিয়ে আগস্ট ২৯, ২০২৫ তারিখে আশুলিয়ার পলাশবাড়িস্থ কিংস ফুড ক্লাব রুপটপ পার্টি সেন্টারে দিনব্যাপী ‘জীবন বিমা বিপণন ও গ্রাহক সংরক্ষণ’ শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।
    কোম্পানির প্রশিক্ষণ বিভাগের তত্বাবধানে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রশিক্ষণ প্রদান করেন কোম্পানির সম্মানিত মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ সাইদুল আমিন, সিনিয়র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ শাহজাহান আজাদী, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ারদী, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ইদ্রিস মোল্লা এবং শরিয়া কাউন্সিলের সচিব মাওলানা এ বি এম সাইফুল ইসলাম। প্রোগ্রামে উপস্থাপন করেন এসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার বিপাশা সাহা।

