প্রগ্রেসিভ লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানির লক্ষীপুর সার্ভিস সেলের প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত

সম্প্রতি প্রগ্রেসিভ লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানি লিমিটেড এর লক্ষীপুর সার্ভিস সেলের উদ্যোগে উক্ত অফিসের অধীনস্থ বাছাইকৃত ৮০জন কর্মী-কর্মকর্তাদের নিয়ে লক্ষীপুরের বাগবাড়ীস্থ ঐতিহ্য কনভেনশন সেন্টারে দিনব্যাপী ‘জীবন বিমা বিপণন ও গ্রাহক সংরক্ষণ’ শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।
কোম্পানির প্রশিক্ষণ বিভাগের তত্বাবধানে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সিনিয়র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান আজাদী, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও লক্ষীপুর সার্ভিস সেল ইনচার্জ জনাব এম কামাল উদ্দিন হিমেল, একাডেমী অব লার্ণিং এর সিনিয়র ফ্যকাল্টি মেম্বার জনাব মোঃ শাহআলম, কোম্পানির গ্রুপবীমা ও উন্নয়ন প্রশাসন বিভাগের ইনচার্জ মোঃ রাজীব ছরওয়ার এবং শরিয়া কাউন্সিলের সচিব মাওলানা এ বি এম সাইফুল ইসলাম