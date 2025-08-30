নুরের উপর হামলার প্রতিবাদে গলাচিপায় বিক্ষোভ ও মশাল মিছিল

মোঃ রুবেল হোসেন (গলাচিপা, পটুয়াখালী)
গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের উপর হামলার প্রতিবাদে তার নিজ উপজেলা ও গ্রামের বড়ি চরবিশ্বাসে বিক্ষোভ ও মশাল মিছিল করেছে স্থানীয় গণ অধিকার পরিষদের নেতা কর্মীরা। শুক্রবার রাত পৌনে ১১ দিকে স্থানীয় পৌর মঞ্চ থেকে বিক্ষোভ মিছিল করা হয়। মিছিলটি গলাচিপা পৌর এলাকা গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়।
বিক্ষোভ মিছিলের আগে একটি পৌর মঞ্চের কাছে সংক্ষিপ্ত সমাবাবেশে বক্তব্য রাখেন, গণ অধিকার পরিষদের গলাচিপা উপজেলা শাখার যুগ্ম আহবায়ক সোয়েবুর রহমান, শ্রমিক অধিকার পরিষদের সভাপতি আমির হোসেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গলাচিপা উপজেলা গণ অধিকার পরিষদের আহবায়ক হাফিজুর রহমান, সদস্য সচিব জাকির মুন্সি, পৌর আহবায়ক লিটন মাতব্বর, সদস্য সচিব রেজা মাহমুদ, উপজেলা যুব অধিকার পরিষদের আহবায়ক মোহাম্মদ রাসেল, সদস্য সচিব আবুল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হাসান, ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি আরিফ বিল্লা প্রমুখ।
এসময় বক্তারা বলেন, ফ্যাসিস্ট আওয়ামী সেনাবাহিনী ও পুলিশ তার উপর অতর্কিত হামলার প্রতিবাদে আজকের এ বিক্ষোভ মিছিল।বর্তমান এনজিও সরকার ভিপি নুরের উপর অমানুসিক নির্যাতন করেছে, রক্তাক্ত করেছে এ জন্যই কী আমরা বাংলাদেশ দ্বিতীয়বারের মতো স্বাধীন করেছি। আজকে সেই ফেস্টি বিভিন্ন বাহিনীর মধ্যে রয়ে গেছে। বক্তারা আরো বলেন, আমরা বাংলােিদেশে ১৬ বছর নিপীড়িত নিষ্পেষিত ছিলাম। সেখানে ‘গণবন্ধু’ ভিপি নুর ২০১৮ সাল থেকে রাজপথে তার অগ্রহণী ভূমিকা ছিল। সেই ভূমিকা দিয়েই তার সেই কোটা সংস্কারের আন্দোলনের মধ্য দিয়েই আওয়ামী সরকারের পতন হয়েছিল। সেই আওয়ামী সরকারকে সহযোগিতা করেছিল জাতীয় পার্টি। সরকারকে বলবো, এই জাতীয় পার্টির সকল কার্যক্রম নিষিদ্ধ করতে হবে। ওদের যদি নিষিদ্ধ করা না হয় তাহলে বাংলাদেশের আপমর জনতা রাজপথে আছে, রাজ পথে থাকবে।
এদিকে গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি উপর হামলার প্রতিবাদে নুরের নিজ গ্রামের বাড়ি গলাচিপা উপজেলার চরবিশ্বাস ইউনিয়নে রাতে বিক্ষোভ মিছল হয়। অপরদিকে উপজেলার রাতে উপজেলার বকুলবাড়িয়া ইউনিয়নেও মিছিল করা হয়।
Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
নুরের উপর হামলার প্রতিবাদে গলাচিপায় বিক্ষোভ ও মশাল মিছিল
মোঃ রুবেল হোসেন (গলাচিপা, পটুয়াখালী)