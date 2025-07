নাটোর-৩: আসন্ন সংসদ নির্বাচনে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী গবেষক কাজী বাসার

আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নাটোর-৩ (সিংড়া) আসন থেকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) থেকে মনোনয়ন প্রত্যাশী গবেষক কাজী মোঃ খায়রুল বাসার। শিক্ষা নিয়ে দীর্ঘদিন দেশ এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে গবেষণা করা এই গবেষক ২০১৮ সালেও জাতীয় সংসদ নির্বাচনে একই আসন থেকে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী ছিলেন।

জানা গেছে, তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) গবেষণা ভিত্তিক “থিংকট্যাংক” হিসেবে মর্যাদা প্রাপ্ত গ্রুপ জি-নাইন (G-9) এর সদস্য ছিলেন। এই গবেষক আন্তজার্তিক ও বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড ও গণিত শিক্ষা নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করছেন। তিনি আন্তজার্তিক ও বাংলাদেশী গবেষণা প্রতিষ্ঠানে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্য তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ বিশ্লেষণ বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচিত।

শুধু শিক্ষা সংশ্লিষ্ট গবেষণাতেই সীমাবদ্ধ নন তিনি নির্বাচন সংক্রান্ত ও বিভিন্ন সময় উপযোগী বিষয় ভিত্তিক জরীপের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। মাঠ জরীপের বাস্তব তথ্য উপস্থাপনে অনেকেই সরাসরি তুলতে ধরতে সচেষ্ট ছিলেন না। তিনি তা করে দেখিয়েছেন। তার গবেষণা পত্র আন্তজার্তিক খ্যাতিমান জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি কবিতা, গল্প, জীবনীগ্রন্থ, গবেষণা মূলক প্রবন্ধ, গবেষণা রিপোর্ট, শিক্ষা ও সামাজিক, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি মূলক লেখা ও সম্পাদনা কাজে নিয়োজিত আছেন।

জানা গেছে, বিশিষ্ট এই গবেষক শিক্ষা জীবনে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিএসসি (সন্মান) এমএসসি গণিত নিয়ে পড়ালেখা করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার গ্র্যাজুয়েট। শিক্ষা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য বিএড ও এমএড সনদ অর্জন করেন এবং ম্যাধমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) থেকে দুইটি সনদ অর্জন করেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা স্তরের সন্মানিত শিক্ষক প্রশিক্ষণের একজন প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। বিশ্ব ব্যাপী যখন করোনা প্রভাবে আতংকিত, স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সচেতন ভাবেই সবাইকে বাড়িতে থাকতে হতো, তখন তিনি আন্তজার্তিক ও বাংলাদেশী গণিত ও বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞদের নিয়ে অনলাইন ভিত্তিক প্রোগ্রাম Webinar Series on Mathematics for Every Where, Webinar Series on Mathematics for Better World, Webinar Series on Mathematics Unites, Webinar Series on Benefit to Learn Mathematics প্রায় অর্ধশত ওয়েবিনার পরিচালনা করেন।

তিনি গবেষক সদস্য (সাবেক), কারিকুলাম কমিটি, গণিত ও পরিসংখ্যান বিভাগ, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেছেন। রিসোর্স পার্সোন হিসেবে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন যা এখনও চলমান। আন্তজার্তিক মানের প্রতিষ্ঠান Bangladesh Mathematical Society (BMS), কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলেন। এছাড়া “গণিত পরিক্রমা” সম্পাদক সদস্য, গণিত শিক্ষক প্রশিক্ষন কমিটি সদস্য, আজীবন সদস্যপদ যাচাই কমিটি সদস্য, জাতীয় স্নাতক গণিত অলিম্পিয়াড কমিটি সদস্য, মিডিয়া কমিটির সদস্য ছিলেন। আন্তজার্তিক মানের গবেষণা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান Bangladesh Crystallographic Association (BCA) এর ২০২৫-২০২৬ সেশনের কার্যনিবাহী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নাটোর-৩ সিংড়া থেকে বিএনপিতে থেকে মনোনীত হবে এমন আশা করছেন তিনি। তার নির্বাচনী এলাকাতেও তিনি ব্যাপক জনপ্রিয় একজন প্রার্থী বলে জানা গেছে।