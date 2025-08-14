স্বপ্নেই আটকে গলাচিপার রামনাবাদ সেতু

মোঃ রুবেল হোসেন
পটুয়াখালীর গলাচিপা উপজেলাবাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন রামনাবাদ নদীর ওপর একটি স্থায়ী সেতু নির্মাণ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী পার হয়ে গেলেও এ অঞ্চলের মানুষ আজও সেই স্বপ্ন বাস্তবের মুখ দেখেনি।
রামনাবাদ নদীর ওপারে গলাচিপা পৌরসভা ও উপজেলার বহু গ্রাম। নদীর কারণে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষকে খেয়া নৌকায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার হতে হয়। বর্ষা মৌসুমে দুর্ভোগ চরমে পৌঁছে। ছাত্রছাত্রী, কৃষক, শ্রমিক, রোগীসহ সব শ্রেণি-পেশার মানুষ পড়ে চরম ভোগান্তিতে। অথচ বছর বছর সেতুর আশ্বাস, উন্নয়নের কথা আর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনই সীমাবদ্ধ থাকে কাগজ-কলমে।
স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের বারবার প্রতিশ্রুতি, বরাদ্দের আশ্বাস এবং তথাকথিত ‘ডিপিপি প্রস্তুত’ থাকার কথাগুলো এখন সাধারণ মানুষের কাছে হাস্যকর ঠেকছে। স্থানীয়রা বলছেন, এটি কোনো উন্নয়ন ব্যর্থতা নয়, এটি সরাসরি অবহেলার চরম উদাহরণ।
বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এ সেতুটি নির্মিত হলে পটুয়াখালীর দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে বরিশাল ও ঢাকা রুটে যোগাযোগ আরও গতিশীল হবে, গতি আসবে অর্থনীতিতে। অথচ দশক ধরে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের নামে চলছে শুধু পরিকল্পনা আর টালবাহানা।
তরুণ সমাজ বলছে, আমরা উন্নয়নের নামে মিথ্যা আশ্বাস চাই না, চাই বাস্তব কাজ। রামনাবাদ নদীর ওপর সেতু এখন সময়ের দাবি নয়, এটি গলাচিপাবাসীর অধিকার।
সরকার এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রতি জোর দাবি, রামনাবাদ নদীর ওপর স্থায়ী ব্রিজ নির্মাণের প্রকল্প দ্রুত শুরু করে গলাচিপা তথা এই জনপথের মানুষের যুগ যুগের দুর্ভোগ থেকে মুক্তির পথ সুগম করা হয়।