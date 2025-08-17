ঢাকাস্থ বৃহত্তর কুষ্টিয়া অফিসার্স কল্যাণ ফোরামের ২০২৫-২০২৬ সালের উপদেষ্টা ও কার্যনির্বাহী কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠিত

গতকাল আগারগাঁওস্থ জাতীয় আর্কাইভস মিলনায়তনে বৃহত্তর কুষ্টিয়া অফিসার্স কল্যাণ ফোরাম, ঢাকা ২০২৫-২০২৬ সালের নবনির্বাচিত উপদেষ্টা ও কার্যনির্বাহী কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। এই অভিষেক অনুষ্ঠানে নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটি ও উপদেষ্টা পরিষদের সকল সদস্য এবং অনুষ্ঠানের আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেয়া হয়। বৃহত্তর কুষ্টিয়া অফিসার্স কল্যাণ ফোরাম, ঢাকা মূলত কুষ্টিয়া, মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলার অফিসারদের নিয়ে গঠিত।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল বাংলাদেশ মোঃ আসাদুজ্জামান।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টা, বৃহত্তর কুষ্টিয়া অফিসার্স কল্যাণ ফোরাম ও অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব ড. খন্দকার রাশেদুল হক।
আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শহীদ মরহুম ইয়ামিন (২০২৪-এর জুলাই যুদ্ধে) এর বাবা মোঃ মহিউদ্দিন।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মহাসচিব, বৃহত্তর কুষ্টিয়া অফিসার্স কল্যাণ ফোরাম ও অতিরিক্ত সচিব (গ্রেড-১, পিআরএল) মহঃ মনিরুজ্জামান।
অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন সভাপতি, বৃহত্তর কুষ্টিয়া অফিসার্স কল্যাণ ফোরাম ও সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ড. খ ম কবিরুল ইসলাম। ঢাকাস্থ মেহেরপুর এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা সমিতির সভাপতিসহ আরো অনেক বিশিষ্টজন উক্ত সভায় বক্তব্য রাখেন।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন পদ্মা পাড়ের জেলা কুষ্টিয়া। পদ্মা-গড়াইয়ের তীরে অবস্থিত বৃহত্তর কুষ্টিয়া ও যশোর জেলা অবহেলিত এবং পিছিয়ে পড়া এলাকা। এ এলাকা উন্নয়নের জন্য বৃহত্তর কুষ্টিয়া অফিসার্স কল্যাণ ফোরামসহ অন্যান্য এ্যাসোসিয়েশন সম্মিলিতভাবে জোরালো ভূমিকা পালন করবেন বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ২৪-এর শহীদ এবং যোদ্ধারা যে উদ্দেশ্যে তাঁদের জীবন, রক্ত ও অঙ্গ কুরবানী করেছেন, তা বাস্তবায়নের জন্য আমাদের শপথ নিতে হবে।
বৃহত্তর কুষ্টিয়া অফিসার্স কল্যাণ ফোরাম, ঢাকা একটি অরাজনৈতিক, স্বেচ্ছাসেবী ও কল্যাণমূলক সংগঠন, যা কুষ্টিয়া, মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলার সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত। ফোরামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো:
১. ভ্রাতৃত্ব ও নেটওয়ার্ক বৃদ্ধির মাধ্যমে বৃহত্তর কুষ্টিয়ার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সুসম্পর্ক গড়ে তোলা;
২. কল্যাণ ও পারস্পরিক সহযোগিতা নিশ্চিতপূর্বক সদস্য ও তাঁদের পরিবারের জন্য সহায়তা ও সুযোগ তৈরি করা;
৩. সামাজিক দায়বদ্ধতা ও উন্নয়নকে উৎসাহিত করে শিক্ষা, সংস্কৃতি, মানবিক ও কল্যাণমূলক কার্যক্রমে অবদান রাখা;
৪. কৃতী সদস্যদের সম্মাননা প্রদান ও পেশাগত উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা; এবং
৫. কর্মকর্তাদের সঙ্গে সমাজের সেতুবন্ধন রচনার মাধ্যমে বৃহত্তর কুষ্টিয়ার ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ প্রতিফলিত করা।
ফোরাম বিশ্বাস করে যে ঐক্য, সহযোগিতা ও আন্তরিকতার মাধ্যমে বৃহত্তর কুষ্টিয়ার কর্মকর্তারা জাতীয় পর্যায়ে পেশাগত উৎকর্ষতা ও সামাজিক কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবেন।