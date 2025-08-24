জাকসু নির্বাচন: ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা নিশ্চিতে সেনা-বিজিবি

নিশান খান
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে নিরাপত্তা নিশ্চিতে নির্বাচনের দিন পুলিশ সদস্যদের পাশাপাশি সেনাবাহিনী, বিজিবি ও আনসার সদস্যরা দায়িত্ব পালন করবেন বলে নির্বাচন কমিশন কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্বাচনের দিন সেনাবাহিনী ও বিজিবি সদস্যরা থাকবেন ২০ জন করে ৪০ জন। তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে অবস্থান করবেন। এর বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটকগুলোতে অন্তত ৫ জন করে পুলিশ সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন। তবে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক-সংলগ্ন মীর মশাররফ হোসেন হল ফটক, জয় বাংলা ফটক (প্রান্তিক গেট), বিশমাইল ফটকে ১০ জন করে পুলিশ সদস্য থাকবেন। নির্বাচনের প্রতিটি কেন্দ্রে পাঁচজন করে আনসার সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন। রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকেরা থাকবেন। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীরাও নির্বাচনী বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করবেন।
এবারের জাকসু নির্বাচনের মোট ভোটার ১১ হাজার ৯১৯ জন। এর মধ্যে নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫ হাজার ৮১৭ জন বা প্রায় ৪৯ শতাংশ। মোট ভোটারের অর্ধেক ছাত্রী হলেও সহসভাপতিসহ (ভিপি) জাকসুর শীর্ষ অন্তত পাঁচটি পদে ছাত্রীরা প্রার্থী হননি। অন্যান্য পদেও তাঁদের প্রার্থিতা খুবই কম। সাধারণ সম্পাদক পদে (জিএস) দুই নারী শিক্ষার্থী মনোনয়নপত্র তুললেও এর মধ্যে একজন এজিএস পদে নির্বাচন করতে যাচ্ছেন বলে জানা গেছে। অপরজনও জিএস পদ থেকে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে পারেন বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ সময় ২৮ আগস্ট। জাকসুতে নারী শিক্ষার্থীদের মোট মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে ৬২টি। এর মধ্যে ছাত্রীদের জন্য নির্ধারিত ছয়টি পদের বিপরীতে জমা পড়েছে ৪৮টি। তবে কোনো কোনো ছাত্রী একাধিক পদে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা যেকোনো একটি পদে নির্বাচনে লড়বেন। সে হিসাবে জাকসুতে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া ছাত্রীর সংখ্যা আরও কম। জাকসুর মতো হল সংসদ নির্বাচনেও নারীদের মনোনয়নপত্র জমাদানের সংখ্যা কম। নারীদের ১০টি হলের মধ্যে ৫টিতে নির্ধারিত ১৫ পদই পূরণ হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ছাত্রীদের মধ্যে জাকসু নির্বাচনের আমেজ তৈরি করতে পারেনি বলে মনে করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অনেকে।
এ বিষয়ে সহ–উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক সোহেল আহমেদ বলেন, ‘জাকসু নির্বাচনের জন্য গঠনতন্ত্র নিয়ে কাজ করার সময় প্রতিটা হলে আমরা সভা করেছি। সেখানেও এসব বিষয় নিয়ে আলাপ হয়েছে। দীর্ঘ বছর পর জাকসু হচ্ছে, হয়তো সে জন্য (ছাত্রীদের) সাড়াটা কম হয়েছে। তবে এই সে শুরু হলো, এটার ধারাবাহিকতা থাকলে পরেরবার এ সংকট দূর হবে বলে আশা করি।’
উল্লেখ্য, ৩৩ বছর পর আগামী ১১ সেপ্টেম্বর জাকসুর ২৫টি পদে ও ২১টি আবাসিক হলে ১৫টি করে পদে নির্বাচন হবে। জাকসু নির্বাচনে ২৭৩টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে। আজ রোববার থেকে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ের কাজ শুরু হবে। খসড়া প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হবে আগামীকাল ২৫ আগস্ট।
