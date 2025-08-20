Close Menu
    বৃহস্পতিবার ২১শে আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ। ৬ই ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
    Space For Ads

    ঘোড়াঘাটে স্বেচ্ছাসেবক দলের  প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত

    1 Min ReadViews

    শাহ আলম, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর

    দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাটে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে।  দিবসটি উপলক্ষে এক র‌্যালী ঘোড়াঘাট পৌর এলাকার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে ঘোড়াঘাট খেতাব মোড়ে স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক গোলাম রব্বানীর সভাপতিত্বে ও ঘোড়াঘাট পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব আজিজুর রহমান দিপ্তীর সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন দিনাজপুর জেলা বি,এন,পির  যুগ্ন সাধারন সম্পাদক ও ঘোড়াঘাট পৌর বি,এন,পির সভাপতি আবদুস সাত্তার মিলন।

    এসময়  আরও বক্তব্য রাখেন ঘোড়াঘাট পৌর বি,এন,পির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মুক্তার হোসেন, সহ সভাপতি আজাদ রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক আল মামুন সরকার, ঘোড়াঘাট পৌর যুবদলের সদস্য সচিব সজীব কবীর সহ প্রমুখ।

    Share.

    আরও খবর