গলাচিপায় ১২৯ একর কবলাকৃত জমি দখলের অভিযোগ

মোঃ রুবেল হোসেন (গলাচিপা, পটুয়াখালী)
পটুয়াখালীর গলাচিপা উপজেলার সদর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের চরকারফরমা গ্রামে আব্দুর রব হাওলাদার এর ১২৯ একর কবলাকৃত জমিতে জোরপূর্বক দখল করা সহ সম্পত্তির মধ্যে চলতী মৌসুমে আমন ধানের বীজ রোপন করার চেষ্টা করেন নিজাম উদ্দিন তালুকদার এর নেতৃত্বে আঃ হক তালুকদার, রিন্টু মীর, আরিফুল ইসলাম, ওহাব তালুকদার, আজাদ তালুকদার সহ প্রায় ৭০ জন।
এবিষয়ে গলাচিপা থানা একটি অভিযোগ দায়ের করেন ভুক্তভোগী পরিবার। এর আগে গত বছর এই জমি নিয়ে নিজাম উদ্দিন তালুকদার বিজ্ঞ উপজেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা দায়ের করেন। তবে উভয় পক্ষের কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তা খারিজ করে দেয় আদালত এবং রায় পায় আব্দুর রব হাওলাদার।
এনিয়ে গতকাল শনিবার বিকাল ৫ টায় নিজাম উদ্দিন তালুকদার এর নেতৃত্বে আব্দুর রব হাওলাদার এর ১২৯ একর জমিতে লাগানো আমন ধানের বীজ নষ্ট করে দেয় এতে করে ২ লাখ টাকার ক্ষতি হয় বলে জানান ভুক্তভোগী।