    রবিবার ৩১শে আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ। ১৬ই ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
    গলাচিপায় মাছ শিকার করতে গিয়ে নিখোঁজ সোহেলের লাশ উদ্ধার

    মোঃ রুবেল হোসেন (গলাচিপা, পটুয়াখালী)
    গলাচিপায় মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ সোহেল প্যাদার (২৫) লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার দুপুরের দিকে স্থানীয় জাহাঙ্গীর হাওলাদারের বাড়ির পশ্চিম পাশে পাঙ্গাসিয়া খালের কচুরিপানার মধ্যে সোহেলের লাশ ভাসমান অবস্থায় দেখতে পায়। পরে তারা পুলিশকে খবর দেয়। ঘটনাটি ঘটেছে গলাচিপা উপজেলা আমখোলা ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাশবাড়িয়া গ্রামে। সোহেলের বাবার নাম দেলোয়ার প্যাদা।
    পুলিশ ও গ্রামবাসী জানায়, সোহেল গত বুধবার রাতে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বের হয়। এর পর তার আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। শুক্র তার লাশ খালের কচুরিপানার মধ্যে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া যায়। তবে খালের এক পাশে শুকনা জায়গায় সোহেলের মাছ ধরার উপকরণ পাওয়া গেছে। গলাচিপা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে রয়েছে।
    গলাচিপা থানার অফিসার ইন চার্জ মো. আশাদুর রহমান জানা, পুলিশ ঘটনাস্থলে রয়েছে। লাশের সুরাতহাল রিপোর্ট করে ময়নাতদন্তের জন্য পটুয়াখালী মেডেকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হবে।

