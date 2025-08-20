গলাচিপায় বাংলাদেশ সেচ্ছাসেবক দলের ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

মোঃ রুবেল হোসেন, গলাচিপা (পটুয়াখালী)
গলাচিপায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী সেচ্ছাসেবক দলের ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বুধবার সকাল ১১:০০ টায় স্থানীয় পৌর মঞ্চে আয়োজিত সভায় বাংলাদেশ সেচ্ছাসেবক দল গলাচিপা উপজেলা শাখার আহব্বায়ক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ’র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির গলাচিপা উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব আবদুস সাত্তার হাওলাদার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক মোঃ এনায়েতুর হোসেন মোহন, কেন্দ্রীয় সেচ্ছাসেবক দলের সদস্য মোঃ রেজাউল করিম পৌর বিএনপির সভাপতি মো. মিজানুর রহমান, গলাচিপা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব মো. ফজলুল হক শাকিল প্রমুখ। এছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপি ও পৌর বিএনপির সকল অঙ্গসহোযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। সভা শেষে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে পৌর মঞ্চে শেষ হয়।
গলাচিপায় বাংলাদেশ সেচ্ছাসেবক দলের ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন
