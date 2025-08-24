গলাচিপায় অসীম চন্দ্র শীলের প্রতারণা ও নির্যাতনে ক্ষোভ, থানায় অভিযোগ

মোঃ রুবেল হোসেন (গলাচিপা)
পটুয়াখালীর গলাচিপা উপজেলার গজালিয়া ইউনিয়নের আদানী বাজারে অসীম টেলিকম ও মোবাইল সার্ভিসিং দোকানের মালিক অসীম চন্দ্র শীলের বিরুদ্ধে প্রতারণা, অর্থ আত্মসাৎ ও শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।
ভুক্তভোগী মোঃ মান্নান গাজী জানান, গত বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টার দিকে তিনি অসীমের দোকানে যান পূর্বে কেনা বৈদ্যুতিক বাল্ব ফেরত দিতে। ৮–৯ দিন ব্যবহারের পর বাল্বটি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ফেরতের দাবি জানালে অসীম ক্ষিপ্ত হয়ে দোকানের ভেতরেই তাকে মারধর করেন। মান্নান গাজীর চিৎকারে বাজারের লোকজন এসে তাকে উদ্ধার করেন। মান্নান গাজীর অভিযোগ, এর আগেও অসীম তার সরকারি ভাতার টাকা থেকে ৭,৫০০ টাকার মধ্যে মাত্র ৩,৫০০ টাকা দিয়ে বাকিটা আত্মসাৎ করে নেয়।
স্থানীয় কুদ্দুস মোল্লা বলেন, “অসীম শুধু প্রতারক নয়, সে বিকাশ হ্যাকারও। এলাকায় ভয়ংকর চরিত্র হিসেবে পরিচিত। হত্যা মামলার আসামি হলেও রাজনৈতিক প্রভাবে এতদিন কেউ কিছু বলতে সাহস করেনি।” অসীম চন্দ্র শীল (পিতা মৃত কানাই চন্দ্র শীল), গ্রাম—ইছাদি, ওয়ার্ড ৬, গজালিয়া ইউনিয়ন, থানা—গলাচিপা। এলাকাবাসীর দাবি, তার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে একাধিক অভিযোগ রয়েছে।
এ বিষয়ে ভুক্তভোগী মান্নান গাজী গলাচিপা থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন এবং অপরাধীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন। গলাচিপা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ আসাদুর রহমান বলেন, “আমরা অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেবো।” এলাকাবাসী দ্রুত প্রশাসনের হস্তক্ষেপ ও অপরাধীর কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন।