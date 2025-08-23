কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে দূর্ধষ ডাকাতি, নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকারসহ ১৫ লক্ষ টাকার সম্পদ লুট

কুষ্টিয়া উপজেলা প্রতিনিধি :
কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ফারাকপুর গ্রামের ব্যবসায়ী সাবান মন্ডলের বাড়ীতে গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে দূর্ধষ ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় ব্যবসায়ী সাবান মন্ডলের নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকারসহ প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার মালামাল লুট করে নেয় সংঘবদ্ধ ডাকাতদল।
দৌলতপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ সোলায়মান শেখ এবং বাড়ির মালিকের ছেলে শাকিবুল ইসলাম ও সেলিম রেজা জানান, গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ৫ থেকে ৭ জনের একটি সংঘবদ্ধ ডাকাতদল কালো কাপড়ে মুখ ঢেকে প্রাচীর ফাঁক দিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করে। তারা বাড়ির মালিক সাবান মন্ডলসহ সবাইকে কাপড় ও দড়ি দিয়ে হাত-পা বেঁধে ধারালো অস্ত্র রামদা দিয়ে হত্যার হুমকি দেয় এবং একটি ঘরে আটকে রাখে।
ডাকাতদল ব্যবসায়ী সাবান মন্ডলের ব্যবহৃত বাক্সের তালা ভেঙে নগদ সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ও স্বর্ণালংকারসহ প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার মালামাল লুট করে নেয়। এসময় বাড়ির কেউ চিৎকার করলে ডাকাতদল রামদা দিয়ে গলা কেটে হত্যার হুমকি দিয়ে দ্রুত চলে যায়।
এ ঘটনার সংবাদ পেয়ে দৌলতপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ সোলায়মান শেখ শনিবার সকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং হোগলবাড়িয়া ইউনিয়নের ফারাকপুর গ্রামে ডাকাতির ঘটনা নিশ্চিত করেন।
এ ব্যাপারে বাড়ির মালিক সাবান মন্ডলের ছোট ছেলে শাকিবুল ইসলাম দৌলতপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন।পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।