এশিয়ান প্রফেশনাল অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত ২ বাংলাদেশীকে সংবর্ধনা দিয়েছে নেপালের বাংলাদেশ দূতাবাস

নেপালে মর্যাদাপূর্ণ এশিয়ান প্রফেশনাল অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড-২০২৫ পুরস্কারপ্রাপ্ত বাংলাদেশী দুজন প্রথিতযশা ফটো সাংবাদিক মঈনউদ্দিন আহমেদ এবং মশিউর রহমান সুমন আজ কাঠমান্ডুস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে রাষ্ট্রদূতের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন।
‘দ্য নিউ নেশন’ পত্রিকার প্রধান ফটোসাংবাদিক মঈনউদ্দিন আহমেদকে ‘আউটস্ট্যান্ডিং ফটোসাংবাদিকতা অ্যাওয়ার্ড’ এবং বাংলাদেশ ফটো জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সিনিয়র সহ-সভাপতি মশিউর রহমান সুমনকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদানের জন্য ‘এক্সিলেন্স ইন ফটোগ্রাফি অ্যান্ড হসপিটালিটি অ্যাওয়ার্ড’ প্রদান করা হয়েছে।
সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রদূত মো. শফিকুর রহমান তাদের অসাধারণ সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানান এবং বলেন যে, তাদের কাজগুলো সময়ের শক্তিশালী গল্প তুলে ধরে এবং অন্যদের জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে। রাষ্ট্রদূত এসময় মশিউর কর্তৃক পরিচালিত “হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং ইনস্টিটিউট”- উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলাদেশের যুবকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তার প্রশংসা করেন।
উল্লেখ্য, সিজন মিডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড বিভিন্ন পেশাগত ক্ষেত্র এবং সামাজিক প্রভাবে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সাতজন বিদেশী নাগরিক সহ ২৯ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে মর্যাদাপূর্ণ এশিয়ান প্রফেশনাল অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫ দিয়ে সম্মানিত করেছে। নেপালের ললিতপুরের পুলচকের দ্য প্লাজা হোটেলে এ জমকালো অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং সিপিএন (মাওবাদী কেন্দ্র) এর চেয়ারম্যান পুষ্প কমল দহল।