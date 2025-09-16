এম.এস মেটাল ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড এবং গ্রীন ডাইনেস্টি লিমিটেড পরিদর্শনে নেপাল ও ভারতের ব্যবসায়ীরা : উচ্ছ্বসিত প্রসংশায় ভাসালেন উদ্যোক্তাদের

নেপালের জে বি এনার্জি লিমিটেডের পরিচালক সিভেক আগারওয়াল এবং ভারতের গ্রিডফ্রি সোলার এনার্জি লিমিটেডের পরিচালক চৈতানিয়া আগারওয়াল সম্প্রতি এম.এস মেটাল ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড ও গ্রীন ডাইনেস্টি লিমিটেডের কারখানা পরিদর্শন করেছেন। এসময় তাদের সাথে উপস্থিত ছিলেন বেঙ্গল বি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আল আমিন রাজু এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল।
ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদলটি গত ১৩ সেপ্টেম্বর (২০২৫) গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় খাগড়াবাড়িয়া গ্রামে বাংলাদেশ ও চীনের ব্যবসায়ীদের যৌথ উদ্যোগে গড়ে ওঠা এম.এস মেটাল ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেডে পৌঁছান এবং গভীর রাত পর্যন্ত কারখানার ব্যাটারি যন্ত্রাংশ উৎপাদন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।
পরদিন বৃষ্টিস্নাত সকালে (১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫) এম.এস মেটাল ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেডের বিজ্ঞানসম্মত ও পরিবেশবান্ধব ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এবং এয়ার ট্রিটমেন্ট প্ল্যাান্টের কার্যক্রম দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন বিদেশি ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দল।
বিশাল এলাকাজুড়ে প্রাকৃতিক পরিবেশে গড়ে ওঠা এম.এস মেটাল ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেডের নির্মাণশৈলী দেখে ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত হয়ে বিষ্ময় প্রকাশ করেন নেপালের জে বি এনার্জি’র পরিচালক সিভেক আগারওয়াল এবং ভারতের গ্রিডফ্রি সোলার এনার্জিপ্যাক লিমিটেডের পরিচালক চৈতানিয়া আগারওয়াল। তারা এসময় কোম্পানির চেয়ারম্যান এডভোকেট শরিফুল ইসলাম দুর্জয় এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক এডভোকেট মনিরা খাতুন-এর দূরদর্শী নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন।
কাশিয়ানীর এম.এস মেটাল ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড পরিদর্শন শেষে বিকেলে সাভারের কবিরপুরে একই গ্রুপের গ্রীন ডাইনেস্টি লিমিটেডে পৌঁছান বাংলাদেশে সফররত প্রতিনিধিদল। সেখানে তাঁদেরকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান গ্রীন ডাইনেস্টি লিমিটেড এবং এম.এস মেটাল ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেডের পরিচালক ও সিইও লে. কর্নেল (অব.) এনামুল আরিফ সুমন। এসময় বেঙ্গল বি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আল আমিন রাজুসহ প্রতিষ্ঠানের উর্ধতন কর্মকর্তাগণ সফরসঙ্গী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
পরে সবাই মিলে গ্রীন ডাইনেস্টি লিমিটেডের ফ্যাক্টরি পরিদর্শন করেন এবং সাংস্কৃতিক সন্ধায় অংশ নেন।