আন্তর্জাতিক সৃজনকলা পুরষ্কার-২০২৪ পেলেন মুনশী শাহাবুদ্দীন আহমেদ

সাহিত্যে সৃজনশীল লেখনীর জন্য ICALDRC Linguistics Unit of Dhaka University মুনশী শাহাবুদ্দীন আহমেদকে The International Creative Arts Award -2024(আন্তর্জাতিক সৃজনকলা পুরষ্কার ২০২৪) প্রদান করেছে । ৩০ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর সি মজুমদার অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত Discussion on “Impact of Language & Literature on Enriching Minds and Inspiring Lives & The International Creative Arts Award-2024 Giving Ceremony “. অনুষ্ঠানে এই পদক ও সম্মাননা সনদ প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় কবি কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড.সৌমিত্র শেখর ডি.লিট , বিশেষ অতিথি ছিলেন ফ্লোরিডা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ইউ,এস,এ এর অধ্যাপক ড. নেছার ইউ আহমেদ( Fulbright scholar, US Public Diplomacy), বাংলাদেশের মাটির সুরের সম্রাট আজীবন সম্মাননা প্রাপ্ত শিল্পী মুজীব পরদেশী, বাংলাদেশ পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডি আই জি লেখক শামীমা বেগম এবং The International Creative Arts Language & Development Research Centre ( ICALDRC) এর মহাসচিব অধ্যাপক লুৎফর রহমান জয়।

অনুষ্ঠানেটির সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড: আসাদুজ্জামান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ICALDRC ভাষাতত্ব ইউনিট বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা, সাহিত্য প্রকাশনা, পরিবেশনা শিল্প, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে জীবনঘনিষ্ঠ নন্দনশৈলীকে প্রত্যায়ন করে সৃজনশীলতার এই পদক ও সম্মাননা প্রদান করেছে।

মুনশী শাহাবুদ্দীন আহমেদ ১৯৮৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ‘লোকপ্রশাসন’এ সম্মানসহ এমএসএস ডিগ্রি অর্জন করেন । তিনি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে ১৯৮৫ ব্যাচের কর্মকর্তা হিসেবে প্রশাসন ক্যাডারে যোগদান করেন । তিনি বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান ( সিনিয়র সচিব) হিসেবে চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এছাড়া তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব (কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ) পদে কর্মরত ছিলেন । এ পদে যোগদানের পূর্বে চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, পরিবহন কমিশনার, যুগ্ম সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের প্রথম প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন । তিনি জেলা প্রশাসক হিসেবে ঠাকুরগাঁও ও মানিকগঞ্জ জেলার দায়িত্ব পালন করেন । সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের এপিডি উইং এ উপসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দেশে-বিদেশে বহু প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন । মুনশী শাহাবুদ্দীন আহমেদ বাংলাদেশ স্কাউটস-এর রৌপ্য ইলিশ পদক প্রাপ্ত এবং বর্তমানে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন । তার স্ত্রী ডা. মারিয়া ইয়াসমিন (সদস্য, বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি বোর্ড) এবং তিন পুত্র- আকিব আহমেদ, আবীর আহমেদ, আরাফাত আহমেদ স্কাউটিং এর সাথে সম্পৃক্ত ।

মুনশী শাহাবুদ্দীন আহমেদের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমুহঃ মানবতার জননী শেখ হাসিনা, বঙ্গবন্ধুর বাজেট ১৯৭১-৭৫, বঙ্গবন্ধুর উক্তি সংগ্রহ, বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা বাঙালির মুক্তির সনদ, বঙ্গবন্ধুর ১০০ ভাষণ, কারিগর, মোটরযান, বঙ্গবন্ধুর আর্থ-সামাজিক ভাবনা, বঙ্গবন্ধু বাঙালির মুক্তির বাতিঘর।