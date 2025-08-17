আওয়ামী লীগ সব সময় সংখ্যালঘুদের উপরে নির্যাতন চালিয়ে বিএনপি নেতাকর্মীদের উপরে দোষ চাপিয়েছে : শামা ওবায়েদ

নাজিম বকাউল (ফরিদপুর ) :
বিএনপি সংখ্যালঘু শব্দে বিশ্বাস করে না বলে মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ। শনিবার বিকেলে ফরিদপুরের নগরকান্দায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ৫২৫১ তম আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে আয়োজিত র্যালী পুর্ব সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ সব সময় সংখ্যালঘুদের উপরে নির্যাতন চালিয়ে বিএনপি নেতাকর্মীদের উপরে দোষ চাপিয়েছে। গত ১৭ বছরে বিএনপির উপরে নির্যাতন চালানো হয়েছে। তিনি আরো বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় গেলে সাম্যের রাজনীতি করবে, প্রতিহিংসাী রাজনীতিতে মেতে উঠবে না। পরে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন ফ্রন্ট ও কেন্দ্রীয় কালীবাড়ি বাজার কমিটির উদ্যোগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে একটি র্যালী কালিবাড়ি থেকে বের হয়ে বাজারের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।
Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
আওয়ামী লীগ সব সময় সংখ্যালঘুদের উপরে নির্যাতন চালিয়ে বিএনপি নেতাকর্মীদের উপরে দোষ চাপিয়েছে : শামা ওবায়েদ
নাজিম বকাউল (ফরিদপুর ) :